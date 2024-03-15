紀念核災歷史 馬紹爾駐台大使：盼攜手美台邁向和平

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（中央社記者吳昇鴻新北15日電）馬紹爾群島共和國大使館今天舉辦核彈受難者紀念日活動，駐台大使卡蒂爾表示，過去馬紹爾受到核災衝擊影響巨大，希望各界勿忘歷史，並期待與美國、台灣等理念相近國家攜手合作，邁向和平、安全的未來。

馬紹爾群島共和國大使館、馬紹爾群島共和國學生會、台灣數位外交協會上午舉辦「核彈受難者紀念日」，聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）、吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）等駐台使節代表與會。活動除了藝術表演外，也透過播放紀錄片、相關影像紀錄展覽，呼籲各界勿忘歷史。

美國1946至1958年間在馬紹爾群島進行67次核武測試，迄今仍影響當地民眾健康和環境，其中包括1954年在比基尼環礁（Bikini Atoll）引爆，代號為「喝彩城堡」（Castle Bravo）的核武，那是美國有史以來引爆的最大核裝置。

3月1日為馬紹爾群島核受害者紀念日。馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）今天出席相關活動，並在致詞時表示，馬紹爾群島人民不僅擔心致命武器對人身安全所造成的危險，也非常關注那些被迫撤離的人民日常；希望藉此活動讓各界認識許多不為人知的過去，認知到馬紹爾群島為世界和平所做出的貢獻。

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卡蒂爾說，馬紹爾人民正視這段歷史，呼籲全球裁撤核武，而如今面臨氣候變遷帶來的挑戰，對島嶼更造成破壞性影響，都是馬紹爾希望傳達的立場與聲音，「我們有故事要講，在我們堅韌的意志和努力倡導下，努力尋求改變的契機」。

馬紹爾群島共和國1998年與台灣建交至今，雙方在農漁業、能源等領域皆有合作。卡蒂爾指出，衷心希望他國不要因為核子武器受害，遇到相同苦難，馬紹爾群島將持續倡導核武對人權及生態所造成的危害，並將繼續與美國、中華民國台灣，以及其他理念相近、志同道合的國家攜手合作，透過太平洋島國論壇、聯合國等區域或全球組織合作，致力邁向一個更安全、更可靠的未來。（編輯：楊凱翔）1130315