美副國務卿通話中國副外長強調台海穩定 外交部感謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北28日電）美國國務院副國務卿康貝爾與中國外交部副部長馬朝旭通話時，強調維護台海和平穩定重要性。外交部今天表達歡迎與感謝，並表示歡迎國際社會關注台海和平穩定，台灣將持續與美國等理念相近國家合作，確保台海及區域的和平穩定與繁榮。

美國國務院副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與中國外交部副部長馬朝旭通話時，強調維護台海、南海及朝鮮半島和平穩定的重要性。外交部今天回應媒體詢問前述議題時表示，對於美方持續藉與中方高層互動場合，公開表示對台海和平穩定的支持，外交部表達歡迎與感謝。

外交部指出，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，台灣也將持續與美國等所有理念相近國家密切合作，共同確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，兩人通話是持續性作為的一環，目的在於維持美中溝通管道順暢，並負責任地管理雙邊競爭。

米勒轉述兩人談話內容表示，康貝爾與馬朝旭討論一系列對美中關係重要的議題和其他區域及全球問題，包括雙邊分歧的領域及合作面向。康貝爾也表達對中國支持俄羅斯國防工業的疑慮。（編輯：林興盟）1130328