瓜地馬拉3個月873起森林火災 政府滅火疲於奔命

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）瓜地馬拉「國家防治災害協調中心」（CONRED）統計，今年初至3月20日，全國各地已發生873起森林火災，燒毀超過5200個足球場大小的面積。光是3月31日24小時內，瓜國境內又發生36起森林火災。

根據瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，因連日來持續高溫，天乾物燥，自2月「水火山」（Volcan de Agua）周邊森林的火勢，到目前已持續1個多月還未完全撲滅，只控制了95%的火勢。

「國家防治災害協調中心」表示，從2018年至2023年，6年內共發生6014次森林火災，總共燒毀超過20.8萬公頃土地，最嚴重的災害發生在2019年與2020年因為 聖嬰現象 聖嬰現象小百科 聖誕節前後，祕魯西岸東太平洋常有一股由北向南的暖洋流，漁獲隨之減少，當地漁民利用空檔保養漁船、漁具，並將暖洋流取名「El Niño」，譯為聖嬰現象。聖嬰現象大約每2至7年會發生一次，持續9至12個月，可能引發異常氣候。 聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。仰賴農業和漁業，特別是太平洋附近的開發中國家通常最受影響。 赤道東太平洋海溫除了會異常變暖，有時候也會變冷，對氣候的影響與聖嬰現象相反。這個現象被科學家取名字La Niña，是西班牙文中「女孩」的意思，通常被稱作「反聖嬰」現象。 資料來源：中央氣象署 看更多 關閉 所導致的熱浪。而瓜國森林火災發生頻率最高的時期，是每年12月到隔年6月底，瓜國政府推斷，今年發生森林火災的總數，將超過去年全年的964次。

今年2月「水火山」周邊森林火災，最嚴重時期有35處大火蔓延，因瓜國救災應變人力有限，先前向國際社會求援，而台灣是全世界第1個宣布捐贈援助的國家。總共價值30萬美元的救災物資，中華民國駐瓜地馬拉大使館已在3月中公開捐贈給瓜國救災單位。

救災物資包括消防個人裝備，7輛台灣國產摩托車、發電機設備，以及重要的消防飛機油料，協助瓜國政府對抗森林火災。

除了協助滅火之外，由台灣技術團主持的「防災預警系統計畫」辦公室，也同時在瓜國「國家防治災害協調中心」揭牌啟動。

「防災預警系統計畫」是由台灣提供技術和資金，與瓜地馬拉政府合作，在瓜國Alta Verapaz省的San Pedro Carcha及Coban兩個城市，強化針對土石流以及洪水的監控與應變能力，並協助建置早期防災預警系統，降低災害發生及生命財產損失。（編輯：韋樞）1130402