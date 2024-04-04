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花蓮強震 泰國總理：準備好提供救災協助

2024/4/4 15:23
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）花蓮昨天發生芮氏規模7.2地震，泰國總理賽塔今天表示，泰國已經準備好提供任何與救災和救難相關的協助工作，他也向罹難者家屬和受影響的民眾致上哀悼之意。

花蓮昨天的地震是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模地震。賽塔（Srettha Thavisin）今天在社群媒體X以英文貼文表示，他希望向地震罹難者的家屬以及受到地震影響的民眾，致上他最深的哀悼之意，泰國準備好提供任何與救災和救難相關的協助工作。

賽塔接著用泰文表示，目前沒有接獲泰國人在地震中受傷的訊息，他已指示泰國外交部和泰國貿易經濟辦事處密切注意狀況，並和當地主管機關合作，以便照顧泰國人。

泰國副總理兼外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-nukara）昨晚也在X發文表示，他向台灣花蓮地震中的死傷者、家屬及受到地震影響的民眾致上哀悼和誠心慰問。

他表示，他和泰國民眾都希望重建工作可以迅速展開，也希望情勢早日恢復正常。（編輯：張芷瑄）1130404

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