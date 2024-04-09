赴麥寮光電專區 柯文哲：台灣能源政策須檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）民眾黨主席柯文哲今天與黨籍立委黃國昌、麥寮鄉長補選候選人林宜豊到麥寮光電專區。柯文哲說，台灣能源政策需檢討，很大問題出在程序和法規上，日本也有光電、風電，卻鮮少聽到弊案。

柯文哲從5日到12日下鄉雲林Long Stay，為林宜豊助選，他們今天清晨站在六輕聯外道路邊，向民眾拜票，隨後參訪西螺果菜市場，了解國內蔬果運銷情況，中午與黃國昌到麥寮光電專區，最後回到林宜豊所經營的月光下農場，品嘗小麥春捲，了解食農教育。

黃國昌和民進黨前立委蘇治芬近日為了麥寮光電專區隔空交火，黃國昌控蘇治芬替麥寮光電專區圍事，蘇治芬批抹黑喊告；黃國昌今天說，不解蘇治芬要告什麼，他所說的都是事實，請蘇治芬不要濫訴。

柯文哲表示，能源弊案不斷，甚至發生槍擊案，很大問題出在程序和法規上，大家想想為何1度電高價買、低價賣，就是因為價差才有利可圖，政商勾結黑道自然就跑出來，日本也有光電、風電，卻鮮少聽到黑影幢幢。

柯文哲認為，一個正常國家按部就班還會有什麼問題，大家覺得核電廠很重要，就是怕缺電，且光電板蓋下去至少20年，土地利用需有完善配套措施。

此外針對兒少法問題，柯文哲說，台北的虐童案拖那麼久都沒人處理，確實也很奇怪，總而言之，和光電一樣，源頭的法規要制訂好，大家遵循去做就好，不要急就章，事後才補救，都不是正常作法。

媒體追問台北市長蔣萬安對台智光只解子約、未解母約，柯文哲重申，台北市政府不要再蓋牌，將案件所有的文件資料全部拿出來，一次上網公開讓大家去看，一次解決不就好了，不必每天在那裡放話，浪費國家時間。（編輯：謝雅竹）1130409