更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

赴麥寮光電專區 柯文哲：台灣能源政策須檢討

2024/4/9 16:34（4/9 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（中）、立委黃國昌（左）與黨籍雲林縣麥寮鄉長候選人林宜豊（右）9日直擊麥寮光電專區，柯文哲指出，台灣能源弊案不斷，甚至發生槍擊案，很大問題出在程序和法規上。（民眾黨提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年4月9日
民眾黨主席柯文哲（中）、立委黃國昌（左）與黨籍雲林縣麥寮鄉長候選人林宜豊（右）9日直擊麥寮光電專區，柯文哲指出，台灣能源弊案不斷，甚至發生槍擊案，很大問題出在程序和法規上。（民眾黨提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）民眾黨主席柯文哲今天與黨籍立委黃國昌、麥寮鄉長補選候選人林宜豊到麥寮光電專區。柯文哲說，台灣能源政策需檢討，很大問題出在程序和法規上，日本也有光電、風電，卻鮮少聽到弊案。

柯文哲從5日到12日下鄉雲林Long Stay，為林宜豊助選，他們今天清晨站在六輕聯外道路邊，向民眾拜票，隨後參訪西螺果菜市場，了解國內蔬果運銷情況，中午與黃國昌到麥寮光電專區，最後回到林宜豊所經營的月光下農場，品嘗小麥春捲，了解食農教育。

黃國昌和民進黨前立委蘇治芬近日為了麥寮光電專區隔空交火，黃國昌控蘇治芬替麥寮光電專區圍事，蘇治芬批抹黑喊告；黃國昌今天說，不解蘇治芬要告什麼，他所說的都是事實，請蘇治芬不要濫訴。

柯文哲表示，能源弊案不斷，甚至發生槍擊案，很大問題出在程序和法規上，大家想想為何1度電高價買、低價賣，就是因為價差才有利可圖，政商勾結黑道自然就跑出來，日本也有光電、風電，卻鮮少聽到黑影幢幢。

柯文哲認為，一個正常國家按部就班還會有什麼問題，大家覺得核電廠很重要，就是怕缺電，且光電板蓋下去至少20年，土地利用需有完善配套措施。

此外針對兒少法問題，柯文哲說，台北的虐童案拖那麼久都沒人處理，確實也很奇怪，總而言之，和光電一樣，源頭的法規要制訂好，大家遵循去做就好，不要急就章，事後才補救，都不是正常作法。

媒體追問台北市長蔣萬安對台智光只解子約、未解母約，柯文哲重申，台北市政府不要再蓋牌，將案件所有的文件資料全部拿出來，一次上網公開讓大家去看，一次解決不就好了，不必每天在那裡放話，浪費國家時間。（編輯：謝雅竹）1130409

民眾黨主席柯文哲（左2）下鄉雲林Long Stay，全力為黨籍雲林縣麥寮鄉長候選人林宜豊（左3）助選，9日到林宜豊所經營的月光下農場品嘗小麥春捲，了解食農教育。中央社記者姜宜菁攝 113年4月9日
民眾黨主席柯文哲（左2）下鄉雲林Long Stay，全力為黨籍雲林縣麥寮鄉長候選人林宜豊（左3）助選，9日到林宜豊所經營的月光下農場品嘗小麥春捲，了解食農教育。中央社記者姜宜菁攝 113年4月9日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78