賴清德宣布 卓榮泰擔任新政府首任閣揆[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）總統當選人賴清德今天上午召開記者會發布內閣名單，他表示，在全球化競爭當中，台灣要能佔有一席之地，光靠傳承恐有不足，要建立一支積極行動、創新思維團隊，化挑戰為機會，推動國家繼續前進，他很高興跟國人報告，前民進黨主席卓榮泰已經接受邀請擔任新政府行政院長。（編輯：謝佳珍）1130410

卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席