賴清德宣布 卓榮泰擔任新政府首任閣揆[影]
2024/4/10 09:08（4/10 09:23 更新）
（中央社台北10日電）總統當選人賴清德今天上午召開記者會發布內閣名單，他表示，在全球化競爭當中，台灣要能佔有一席之地，光靠傳承恐有不足，要建立一支積極行動、創新思維團隊，化挑戰為機會，推動國家繼續前進，他很高興跟國人報告，前民進黨主席卓榮泰已經接受邀請擔任新政府行政院長。（編輯：謝佳珍）1130410
卓榮泰小檔案
- 生日：民國48年1月22日
- 出生地：台中市
- 學歷：中興大學法律系
- 經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
影片來源：中央社
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