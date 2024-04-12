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任教育部長7年將交棒 潘文忠：現在最想回家陪家人

2024/4/12 15:15（4/12 16:36 更新）
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教育部長潘文忠（圖）將交棒中山大學校長鄭英耀，潘文忠12日出席第9屆教育部閩客語文學獎頒獎典禮，會前受訪表示，現在最想回家陪家人，忙碌時很多想做的事沒空做，未來可以慢慢實現。中央社記者陳至中台北攝 113年4月12日
教育部長潘文忠（圖）將交棒中山大學校長鄭英耀，潘文忠12日出席第9屆教育部閩客語文學獎頒獎典禮，會前受訪表示，現在最想回家陪家人，忙碌時很多想做的事沒空做，未來可以慢慢實現。中央社記者陳至中台北攝 113年4月12日
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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部長潘文忠任職超過7年，寫下中華民國紀錄，如今即將交棒，他說最感謝「百年大疫」中各界一起努力，讓學生學習不中斷，現在最想回家陪太太和家人，實現之前沒空做的事。

教育部長潘文忠將卸任，他兩度執掌教育部，任期已超過2600天，是中華民國建國後任期最長的教育部長，且大幅超過第2名的朱匯森（2192天）、第3名毛高文（2065天）。

總統當選人賴清德今天公布新內閣名單，教育部長一職將由現任中山大學校長鄭英耀

鄭英耀小檔案

  • 生日：1955年10月12日
  • 學歷：政治大學教育研究所博士
  • 經歷：中山大學教育所教授、高雄市政府教育局局長、台灣產學策進會理事長、高等教育評鑑中心基金會董事、工業技術研究院董事、中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人
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接任。潘文忠今天出席第9屆教育部閩客語文學獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，直說鄭英耀的歷練非常豐富，從小學教師、地方教育局處長、大學的多個行政職務都擔任過。

潘文忠表示，鄭英耀在中山大學校長任內有許多創新突破，包括推動半導體研究學院、學士後醫學系、雙語中心學校等，過程中看得出鄭英耀能夠凝聚全體師生力量，才能在校務上能有所展開。

潘文忠相信以鄭英耀的歷練和熱忱，一定會讓台灣教育持續不斷向前發展。

提到自己將卸任，潘文忠感謝總統蔡英文和歷任行政院長給予到教育部服務的機會。這幾年確實面對非常多的挑戰，包括少子女化、產業快速變遷，以及面對「百年大疫（指COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）」。

潘文忠特別感謝疫情中，第一線教育同仁努力付出，一同讓台灣孩子「學習不中斷」。他堅信教育是一個非常重要的工程，也希望在未來，台灣教育能持續進步，讓孩子更加幸福。

潘文忠也感嘆地說，到教育部服務已經7年多了，如今工作崗位確實是告一個段落，現在最想回家陪太太跟家人。忙碌時很多想做的事沒空做，未來可以慢慢地體會和實現。（編輯：陳政偉）1130412

#教育部
#教育部長
#潘文忠
#鄭英耀
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