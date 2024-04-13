台灣關係法45週年 李問率團訪美盼台美關係堅若磐石

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（中央社記者賴于榛台北13日電）台灣關係法立法滿45週年，民進黨國際事務部主任李問近日率團，拜訪美國國務院、美國在台協會（AIT），並與智庫學者交流，也特地和參與台灣關係法的起草團隊見面，盼台美關係「歷久彌新、堅若磐石」。

李問今天透過媒體群組表示，他與新境界智庫董事林飛帆及民進黨駐美辦公室主任彭光理（Michael Fonte），這週在美國華府，拜訪美國各智庫學者專家、美國國務院與AIT，並和各國駐美外交人員交流，也特地拜訪1979年參與「台灣關係法」起草過程的2名資深國會幕僚。

李問說，此行傳達民進黨執政團隊，期盼持續深化台灣與美國的友好關係，希望更多美國友人支持台灣的民主自由，並持續強化台美經濟、文化與國防等面向的合作。

另外，美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄10日舉行峰會，強調台海和平穩定重要性。李問說，台灣非常珍惜國際社會的支持，深知對於維護區域和平穩定的責任；民進黨執政團隊未來將繼續採取穩健的外交與兩岸政策，避免和平的現狀遭到片面改變，並維繫與理念相近民主國家的信任，貢獻區域和平。

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李問表示，面對威權主義勢力擴張，台灣將與國際民主陣營，堅定地站在一起，持續扮演良善的力量，也期待透過交流，讓美國友人支持自由民主的台灣。

李問此行拜訪2名曾參與協助「台灣關係法」起草的資深國會幕僚，包含普里斯特（James Przystup，另譯：普日斯圖）及尼爾森（Christopher Nelson）。李問說，除訪問2人當年起草過程以共同回顧歷史，也傳達台美關係「歷久彌新、堅若磐石」理念，一行人還持手舉牌合照紀念「台灣關係法」。（編輯：林克倫）1130413