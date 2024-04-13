保生文化祭起跑 蔡總統：感受宗教結合藝術之美

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（中央社記者賴于榛台北13日電）保生文化祭起跑，總統蔡英文今天出席開鑼式時表示，保生文化祭是北台灣重要宗教慶典之一，總能吸引民眾與外國遊客前來體驗台灣獨特的宮廟文化，感受宗教結合藝術之美。

蔡總統今天在內政部長林右昌、文化部次長徐宜君、台北市長蔣萬安、大龍峒保安宮董事長廖武治等人陪同下，出席「2024保生文化祭開鑼式」；總統在保安宮正殿上香、獻花、獻果，並與廖武治共同敲鑼，正式啟動為期2個月的系列活動。

蔡總統致詞時表示，保生文化祭是北台灣重要的宗教慶典之一，總能吸引許多台灣民眾與外國遊客，前來體驗台灣獨特的宮廟文化，今年也是她連續第4年參與保生文化祭，每年參加都感受到台灣深厚的文化底蘊，感謝保安宮團隊對文化傳承的用心與付出。

總統說，今年保安文化祭活動一樣很豐富精彩，像是放火獅、宴王祭，還有3年一次的保生大帝聖誕遶境，希望民眾能協助宣傳，讓大家都能認識台灣民俗文化，感受宗教結合藝術之美。

總統指出，保安宮不只發揚宗教文化，也傳遞保生大帝救世精神，長期投入公益活動，不論是此次花蓮強震，或是今年初日本能登半島震災，保安宮都發揮愛心協助重建，為地方、國家貢獻心力，也為國際社會帶來良善力量。

總統表示，期待在保生大帝庇佑以及廖武治領導下，保安宮香火越來越興旺，台灣社會越來越平安、繁榮。

保安宮透過新聞稿指出，保生文化祭經交通部列為國際級觀光活動，開鑼式後將展開呈現台灣多元面貌系列活動，包括家姓戲傳統戲曲匯演、宴王祭、藝陣踩街、放火獅、過火、健康義診、宗教信仰講座、古蹟導覽、寫生比賽、保安宮美展、雲衷合唱團演出。

另外，為鼓勵對國內醫療有重大貢獻的醫師或醫療機構，保安宮6月29日將頒發第7屆保生醫療奉獻獎頒獎。（編輯：楊蘭軒）1130413

總統蔡英文（前左3）13日晚間赴台北大龍峒保安宮出席2024保生文化祭開鑼式，剪綵後與內政部長林右昌（前左2）、台北市長蔣萬安（前右2）等來賓一同拋出綵球。中央社記者徐肇昌攝 113年4月13日