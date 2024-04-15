強化防護 國防部：113年底完成開發頭盔複合內襯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北15日電）軍用槍械網路頻道山姆小叔在國外測試國軍頭盔，稱凹陷程度被評為恐影響官兵安全。國防部今天回應，軍方測試的凹陷值符合規範，另軍備局等單位去年同步啟動內襯優化研究，今年底將完成開發複合內襯。

研究軍用槍械的「山姆小叔Gun&Fun」臉書粉絲團及Youtube頻道，繼此前與新北市議員林秉宥合作測試國軍抗彈板後，昨天發布最新影片，分享國軍、共軍等數國頭盔，遭實彈射擊後的抗彈、抗凹陷情形。

根據影片畫面顯示，國軍現役頭盔在5公尺外，以非固定槍枝方式射擊9公厘、7.62公厘子彈，頭盔出現凹陷，其凹陷深度被影片內容評為恐影響官兵安全。

國防部傍晚接受中央社訪問時回應，民國107年邀請記者實彈測試，及112年理工學院彈道實驗室依美軍規範、以9公厘手槍彈射擊後均未貫穿，凹陷值符合規範。

國防部也提到，已於112年同步啟動頭盔內襯優化及頸椎損傷降低研究，軍備局第205廠、理工學院及國防醫學院今年底將完成開發複合內襯。（編輯：林興盟）1130415