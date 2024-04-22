為35年前舊案約詢侯友宜 監委：還原真相非政治追殺

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委高涌誠、林郁容今天表示，調查1989年間世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，將約詢新北市長侯友宜，事隔35年不會追究個人責任，只是為還原事件真相，更不可能是政治追殺。

中國時報報導，高涌誠、林郁容要調查羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並要侯友宜24日到監察院接受調查。由於侯友宜參選新北市長、2024年總統大選，都被綠營拿當年查辦政治案件攻擊，藍營質疑監委再翻舊帳是選後清算鬥爭侯友宜。

高涌誠、林郁容透過新聞稿指出，依中華民國憲法第10條規定，人民有居住及遷徙自由，是旅居國外人民的返鄉權，即使在威權時期也不能以國安為由而加以限制，經大法官釋字558號解釋在案。

監委提到，監察院接受人民陳情，針對1989年世台會相關幹部回台，卻遭政府強制驅逐出境一事，相關政策決定與執法過程有無違失，將進行調查，並無任何政治考量。

監委也說明，轉型正義案件中的被害人指述，有公務員不法加害事實。為查明真相，在調查過程中約詢當初曾參與該事件相關人士自屬當然，如果不予調查才是監察權被政治干預而扭曲。

監委解釋，本案事隔35年，早已不可能追究個人責任，調查只是要還原當初事件真相，侯友宜經證據顯示有參與執行強制驅逐出境過程，自然希望侯友宜提供寶貴證言做進一步釐清，約詢與追究侯友宜個人責任無關，更不可能是政治追殺。

監委強調，本案仍在調查中，依據監察法第26條規定，相關人士有保密必要，外界不宜多做揣測。（編輯：張若瑤）1130422