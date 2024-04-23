時力防堵漏洞 籲政府建構兒少工作證制度

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（中央社記者王揚宇台北23日電）時代力量黨主席王婉諭等人今天以某兒少營隊負責人性侵兒少事件，一審遭判刑，但外傳該負責人疑似另起爐灶為例，呼籲政府正視兒少安全，勿讓多元新型態的教育形式成為安全漏洞，也應建構兒少工作證制度。

王婉諭、新竹市議員蔡惠婷與人本教育基金會執行長馮喬蘭今天在立法院召開記者會，呼籲政府建構兒少工作證制度，讓家長放心、孩子安心。

王婉諭說，某工作室長年舉辦兒少營隊，去年卻爆發負責人性侵兒少事件，經法院審理後，一審判處3年8個月有期徒刑，而在一審宣判後，該負責人遭人踢爆疑似另起爐灶，再度開課招生，引發地方輿論譁然，更讓家長人心惶惶。

王婉諭表示，以這個案子為例，這種新型態的教育模式，經常會被制度、系統排除在外，反而變成一種漏洞。舉例來說，像是課外的工作坊、營隊等，這些舉辦的單位到底有沒有立案、教師有沒有專業證照，實際上都很難查證，且經常沒有正式的認證機制。

王婉諭說，她在立法院大力倡議體育教練證制度，最終促成教練證的查詢系統，而這樣的模式，應逐步落實在所有兒少工作上，設立兒少工作證制度讓家長們有所依據，也讓從事兒少工作者能更了解兒少知能，並且通過一定的資格審查，過濾掉不適任者。

蔡惠婷說，現在正是各暑期營隊熱烈招生之際，在目前營隊尚無法可管的情況下，家長要更仔細地檢視，成為把關的第一道防線。

馮喬蘭呼籲，台灣應該仿照澳洲，建立台灣兒童工作證制度，並且在獲取兒童工作證前，需先進行兒童安全訓練課程，後續並應定期接受複訓，（編輯：郭無患）1130423