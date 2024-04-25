新內閣兩岸人事出線 學者：對北京釋出穩健訊息

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（中央社記者李雅雯台北25日電）新內閣人事今天發布，邱垂正出任陸委會主委、鄭文燦出任海基會董事長。學者剖析，兩岸事務人事明顯呈現「蔡規賴隨」，對北京釋出新政府兩岸關係走穩健路線、不冒進的訊息。

總統當選人賴清德今天主持記者會，宣布5月20日後內閣人事。海峽交流基金會（海基會）副董事長兼秘書長 邱垂正 邱垂正小檔案 生日：1965年12月10日

學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士

經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理、 財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長 看更多 關閉 將出任大陸委員會（陸委會）主委；行政院副院長 鄭文燦 柯文哲小檔案 政黨：無

出生：48年次

現職：台北市長 看更多 關閉 將出任海基會董事長。

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授黃信豪今天對中央社剖析，邱垂正過往在陸委會服務很長一段時間，後才轉赴海基會任職；鄭文燦形象溫和，沒有濃烈意識形態色彩，賴清德在兩岸事務人事安排有「蔡規賴隨」、「求穩」意圖。

黃信豪表示，兩岸事務人事安排對於兩岸關係走向影響不大，目前關鍵仍在賴清德5月20日就職演說，北京也在看其如何闡述兩岸關係；推估賴清德演說大架構將不脫總統蔡英文所提「四個堅持」。

黃信豪認為，賴清德上任後，兩岸關係不會較現在「更危險」，主因在於1月選舉結果，民進黨立法院所占席次未過半，台灣政治環境與過去8年不一樣，這讓北京有解讀空間；另外還有個關鍵變數是11月美國總統選舉。

黃信豪點出牽動兩岸關係關鍵點。他說，倘若共和黨川普（Donald Trump）贏得美國總統選舉，由於抗中激進，恐為兩岸關係增添緊張；若為拜登（Joe Biden）連任，對中態度維持現在基調可能性較大。另一關鍵點為中共21大會議前一年，也就是2026年，中共總書記習近平需要兩岸、國際成績單為第4任期鋪路。

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯對中央社表示，邱垂正熟稔兩岸關係，現為海基會副董事長兼秘書長，先前又在金門大學任教，在兩岸產學界人脈深厚；鄭文燦任職桃園市府期間設立兩岸事務小組，鼓勵城市交流，從兩岸事務人事安排可以看到，賴清德穩定兩岸關係目的明顯。

曾偉峯指出，賴清德不跨過「蔡英文路線」，透過人事布局傳遞穩健、不冒進的訊息，試圖穩定兩岸關係，加上國防部、國安會、國安局等國安團隊任命，多是沿用蔡政府人馬，表態兩岸關係不會有太大變動，這是對北京釋出一些善意。

曾偉峯認為，兩岸民間對話空間將會加大，一來是兩岸事務人事訊息做出了穩健表態，再者為習近平在「馬習二會」主動提到兩岸交流。由於北京要求對話基礎仍為「九二共識」，兩岸官方對話機會恐不大，關係緩和幅度空間也不大，不過對於中共來說，民間交流可以先走出去。

曾偉峯認為賴清德就職演說、美國總統選舉結果與國際地緣政治將影響兩岸關係。

他提到，目前中共對台軍事騷擾等許多作為，很大程度是為了影響就職演說內容；美國總統選舉結果也將影響兩岸，畢竟兩岸關係建立在中美關係底下。俄烏戰爭、以巴衝突等發展恐影響美國全球布局，中國也在其中競逐國際話語權，台灣在國際舞台的聲量走勢，將是需要密切關注的。（編輯：周慧盈）1130425