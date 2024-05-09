蘇巧慧選新北市長？蘇貞昌讚女兒優點比自己多

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）前行政院長蘇貞昌今天被問到，他女兒、立委蘇巧慧是否將「傳承衣缽」參選新北市長，他盛讚女兒比他會唱歌，也更有親和力，感謝鄉親父老栽培，讓女兒有機會把所學貢獻給社會。

Yahoo TV「齊有此理」節目今天播出蘇貞昌專訪精華版，對於外界盛傳蘇巧慧與民眾黨立委黃國昌都布局參選2026新北市長，蘇貞昌力薦女兒具有熟悉地方、充滿創意等優勢，他認為不論對手是誰，選舉最重要是自己做好準備，就像台語俗諺說「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」。

蘇貞昌也分享常扮演蘇巧慧「司機」的慈父角色。他表示，他還沒有當行政院長時，蘇巧慧在當立委，有時候需要清晨5、6點趕到，就會找他當免費司機。

蘇貞昌說，蘇巧慧現在已是第三任立法委員，每一任都經過民意檢驗，得來不易所以懂得珍惜，他認為蘇巧慧具有他沒有的優勢，包括「親和力比我強，人比我漂亮，這點媽媽有加分。」他也盛讚蘇巧慧超會唱歌，這點他沒辦法相比。

蘇貞昌表示，蘇巧慧身邊有很多年輕夥伴不斷發揮創意，例如她扮演「水獺媽媽」講故事，深受小孩歡迎，他先前也曾應邀去扮演「水獺阿公」，後來還有一個小孩寄來圖片，畫水獺阿公長出頭髮的樣子。

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蘇貞昌說，蘇巧慧讓民進黨和整個政治氛圍更年輕，懂得用新時代的新工具溝通，他不需要特別傳授蘇巧慧選舉秘訣，因為蘇巧慧從小就是在演講場長大的，深知如何跟選民互動，也清楚怎樣帶著團隊工作，他認為蘇巧慧這些新一代政治人物，若能一起讓台灣更活潑、有創意、競爭力，是台灣的福氣。

被問到黃國昌可能成為蘇巧慧競選新北市長的對手， 蘇貞昌說，對手無論是誰，選舉最重要的還是自己，很多花花草草的新聞都是一閃而逝，人民期待的是始終如一、會做事的人，蘇巧慧已在選區歷練很多次，她現在再選民進黨新北市黨部主委，對整個新北各地都很熟悉。（編輯：翟思嘉）1130509