蘇貞昌：台灣對中國從無惡意 始終保持善意開放

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（中央社記者賴于榛台北15日電）前行政院長蘇貞昌今天透過專訪表示，台灣不接受中國矮化、併吞等想法，但台灣對中國從來沒有惡意，總統蔡英文更是始終保持開放心態，期盼兩岸對等互惠，並無惡言相向。

網路節目「齊有此理」今天播出蘇貞昌專訪，談到退休生活以及對抗中保台遭在野黨奚落等看法。

蘇貞昌說，民進黨對中國始終抱持善意的，尤其蔡總統一直保持著開放心態，始終沒有關門，只求兩岸對等、互惠。他強調，台灣絕不同意中國意圖併吞、矮化台灣，但並沒有想要高中國一等，且對中國也是充滿著善意跟關心，「蔡總統也從沒有惡言相向」。

他表示，民進黨不是反中抗中，最多只是反中共、抗中共欺壓，台灣是小國不會主動刺激中國，但也不能順著中國說台灣是他們的一部分。

蘇貞昌表示，中國若只把台灣當作一個好鄰居，不要看成他們的一部分，或只要土地不要民眾等意圖，那彼此應該都會好相處。

蘇貞昌強調，台灣是幸福之地，經濟、自由度、民主程度都在世界名列前茅，且在2000萬人口的國家中競爭力最強，民眾不必妄自菲薄，只要好好努力，國家能夠越來越好。

蘇貞昌也說，中國現在窮兵黷武，跟當年希特勒以及日本東條內閣很相似，這種政權到最後常會走火入魔，這也非中國民眾的福氣。

談到退休生活，蘇貞昌說，因為太太正在忙丈母娘100歲生日活動，他就藉此學習煮飯、倒垃圾等家事，也因此體會到家庭主婦生活不易，每天都得處理重複事項。（編輯：林興盟）1130515