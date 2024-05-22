德國議員邀蔡英文訪德 檢驗柏林對一中政策依從度

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（中央社記者林尚縈柏林22日專電）德國代表團來台參加總統就職典禮，團長、聯邦議會友台小組主席威爾許接受德媒訪問時表示，此行目的是為了鼓勵德國政府不要讓自己被北京對「一個中國政策」的解釋所束縛。

此次訪台代表團由在野黨基民盟（CDU）議員威爾許（Klaus-Peter Willsch）擔任團長，團員多為聯邦議會跨黨派友台小組成員，包括自民黨（FDP）籍友台小組副主席薛福勒（Frank Schäffler）和社民黨（SPD）籍聯邦議會文化暨媒體委員會主席布德（Katrin Budde）。

研究台歐關係的學者孔鵬飛（Frederic Krumbein）接受德國媒體「China.Table」採訪時表示，透過此次訪團，德國向國際社會表達對台灣這個亞洲進步民主國家的支持。他強調，台海的和平穩定是德國和歐盟的核心利益之一，至關重要。

近年台灣與德國透過國會外交和民間交流等形式深化雙邊關係。除德方派團來台參加正副總統就職典禮，5月中旬在柏林舉辦的「台德民間論壇」上，也能看見來自台灣立法院各黨派代表。

在台北舉行的記者會上，威爾許除說明此行目的是為了「鼓勵德國政府，不要被北京對『一個中國政策』的解釋所束縛」，還回答了今年3月副總統蕭美琴欲入境德國訪問被拒一事。

威爾許表示，事前對此並不知情，否則他和議會同事會嘗試向德國外交部施加影響。據「德國之聲」報導，威爾許在祝賀蕭美琴就任副總統時，已親自向她表達歉意，認為德國限制蕭美琴入境令人無法接受。

德國外交部5月初曾公開發表聲明，表示德國對台灣公民並不存在所謂的入境禁令。

威爾許承諾回國後會向外交部反映，強調不會接受德國擴大「拒絕入境人員名單」的做法，特別是當其他歐洲國家對限制台灣高級官員入境已採取更寬鬆標準時。

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同時，他也在個人社群媒體上回顧前總統蔡英文在任時的德台關係，表示於蔡前總統任內，他多次來台以國會友台小組主席的身份與其會面，並已邀請蔡前總統卸任3年後訪問德國。

根據台灣法律，包括總統在內的國家機密持有者在卸任至少3年內不得出國。威爾許在記者會最後說：「3年期限結束後，蔡英文是否能夠成功訪問德國，將成為檢驗柏林政府在對台政策上是否仍然順從北京意願的一個測試。」(編輯：韋樞) 1130522