民團抗議國會職權修法 桃園教會發起祈禱會聲援

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（中央社記者葉臻桃園24日電）國會職權修法釀立法院攻防戰，民間團體發起「我藐視國會」抗議行動。基督教南崁多加教會今天晚間也發起「為台灣祈禱會」，希望表達人民心聲、以不同的方式聲援台北。

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，有民眾及民間團體也發起「我藐視國會」全台串聯活動，要求停止表決、實質審查，除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等地也都有舉行。

基督教南崁多加教會晚間也發起「為台灣祈禱會」，在牧師陳曉煒主持下進行，除了讚美祈求詩歌、講說聖經公義經文，也進行上帝愛台灣的短講，並為國會、台灣禱告。

陳曉煒接受媒體訪問時說，17日在立法院發生了大家所不樂見、彷彿10年前的「海峽兩岸服務貿易協議」（服貿）黑箱事件重演，10年前人民走上街頭，他們就在想能做什麼。

陳曉煒說，17日晚間他有到青島東路，回來後就和其他的牧者商量，考量到一定有很多人想到台北去聲援，但因為各種因素沒辦法去，所以才想在台灣各地辦類似聲援、民主論壇的活動，讓大家能透過這個事件再次凝聚，讓外界知道人民想要的到底是什麼。

出席的民眾表示，看到國會這樣，就覺得應該要站出來，只是因為他沒辦法直接到青島東路，所以就到教會、離家最近的地方參加活動，以不同的方式聲援台北。

也有民眾認為，這是公眾議題、無關政黨，而且是因為程序正義的問題，身為一個台灣人，有民主、自主的意識，想出來就能出來表達不滿、捍衛人民的主權。

「為台灣祈禱會」晚間也同步在台北濟南基督長老教會、台中烏日基督長老教會、台南東門巴克禮紀念教會舉行。（編輯：張銘坤）1130524

國會職權修法引發全台關注，基督教南崁多加教會24日晚間在牧師陳曉煒主持下發起「為台灣祈禱會」，聲援「我藐視國會」全台串聯活動。中央社記者葉臻攝 113年5月24日