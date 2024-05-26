馬辦：何時稱「我們中國人」是需要被原諒的事

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（中央社記者王承中台北26日電）樂團五月天北京開唱，主唱阿信提到「我們中國人」引發議論。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，依歷史、民族與兩岸的憲法，兩岸人民本來就都是中國人，什麼時候稱「我們中國人」是一件需要被原諒的事。

自總統賴清德520上任後，許多台灣藝人被迫做出政治表態。五月天24日在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」，歌手「信」（蘇見信）更在微博發文「我一直都是支持統一的啊」，引起台灣網友討論。

蕭旭岑今天透過新聞稿表示，根據歷史與文化，兩岸都拜祖先、拜媽祖、拜關公，同屬中華民族，都是中國人，五月天、阿信等藝人有什麼不對。中華民國英文是Republic of China，有「China」這個字 ，翻譯就是中國，所以稱自己是中國人有什麼錯。

蕭旭岑指出，坊間有許多民調，問民眾是中國人還是台灣人，以歷史與現實來說，這樣的問法意義不大，以他自己為例，他出生於台灣南投，所以他既是南投人也是台灣人，當然更是中國人。

蕭旭岑表示，把身分認同變成一種言論自由，他沒有意見，但這是沒有意義的事，因為這無法改變歷史淵源，無法改變文化傳承，也改變不了憲法規定。

另外，對於立法院審查國會職權修法，引發朝野衝突，總統賴清德在臉書聲援抗議民眾，蕭旭岑指出，賴總統聲援到立法院外抗議的民眾，但民調顯示57%的民眾支持國會改革，難道那些沒有出來抗議的人就不是台灣人民嗎，他提醒賴總統必須尊重沒有投票給他的60%民意。

蕭旭岑表示，目前立法院討論的國會改革法案，很多都是民進黨當年在野時提出的，例如總統到立法院國情報告，當初民進黨也要求即問即答，為何當初沒有違憲的問題，現在就有，像這樣的雙標，欺騙到立法院外面的民眾，台灣人不可能接受。（編輯：林淑媛）1130526