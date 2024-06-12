陳其邁：不同意國民黨版財劃法 對中南部很不公平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市長陳其邁說，中南部65歲以上長輩比較多，須投入更多社福資源，但國民黨財劃法版本把這部分拿掉，對中南部非常不公平；重新調整統籌分配款，也應同時考慮地方財政負擔比例。

陳其邁今天出席國立高雄餐旅大學畢業典禮，他接受媒體聯訪時談及財劃法修法時說，「餅就那麼大，把某一塊做大，另一塊就會變小，這是怎麼分配問題。」

陳其邁強調，國民黨智庫版本對中南部非常不公平，為了強調，他更重複說了3次「很不公平」；他提及，把一塊餅做不同調整時，多了一塊大餅，就一定有另一塊大餅變小，這涉及公平性問題，必須全盤考量。

陳其邁進一步說明，地方政府財政有3大來源，第一是統籌分配稅款、第二是一般性補助、第三是專案補助；過去一般性補助會按照人口、社福等很多因素計算金額，而專案補助會根據地方財政收支狀況來分級，會有不同分攤比例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁說，自己不同意國民黨智庫版本，因對高雄不公平，用人口討論，卻沒算到人口結構老化，中南部65歲以上長輩比較多；另外，高雄土地面積是台北的11倍，光是挖路、基礎建設、環境維護等都要花更多錢，「把面積拿掉，當然是不公平的」。

陳其邁指出，國民黨版本財劃法凸顯對中南部非常不公平，此外，財劃法修法，重新調整分配比例，也因同時討論調整地方財政負擔比例，這些都須總體配套，「把某塊比做大，隨之另一塊就會變小，這是不變的道理。」（編輯：陳仁華）1130612