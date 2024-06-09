國民黨智庫：財劃法修法 未獨厚藍執政縣市

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院近日排審財劃法修正草案，高雄市長陳其邁質疑國民黨財劃法修法版本對雙北以外的4都不公平。國民黨智庫今天表示，國民黨版沒有藍綠之分，6都中新北市增加1.3倍最多，台北增加0.6倍最少，台南、高雄增幅介於中間，並無獨厚國民黨執政縣市。

財劃法已逾25年未修，立法院財政委員會近日排審財劃法修正草案，目前財劃法修正草案累計達17案，但尚無行政院版。按國民黨團版財劃法試算，中央統籌分配稅款將由新台幣4099億元暴增至9876億元；其中，新北市增加619億最多，彰化縣增443億元、台中市增407億元次之。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天發布新聞稿指出，財劃法從精省後中央與地方收入，大致呈現中央7成，地方3成的情況，過去民進黨在野時期，也大聲疾呼財劃法必須做通盤檢討，呼籲民進黨政府，不要換了位置就換了腦袋。

國民黨智庫表示，今年4月初國民黨已召集執政縣市財政首長進行討論，做出基本共識，由中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市，讓人民稅金獲得有效、合理、運用和分配，讓地方縣市政府所獲財源都能夠解決人民的基本需求。

國民黨智庫指出，這次財劃法有3大重點，一是公平，讓各縣市政府能獲得最妥善預算。2是直接有效，照顧全國2350萬人民。3是讓整體施政和國家發展，都能夠逐步向前。但財政部至今仍不願面對當前分配不合理現狀，到目前為止還未看到行政院、財政部提出對應版本。

國民黨智庫表示，根據財政部公布的2024年中央普通統籌分配稅款，光6都就合計分配2477.88億元，共占65%；但相較之下，新竹縣是全國唯一平均每人分配統籌稅款低於1萬元的縣市，才僅9491元。再次呼籲財政部，不要又以將適時邀集地方政府協商為藉口，繼續拖延不處理。

國民黨智庫指出，地方配合中央政府施政事項越來越多，無論是交通建設、軍公教薪資漲幅、警政治安、淨零排碳等，地方財務並沒有增加，造成地方政府非常辛苦；希望民進黨政府與財政部拿出誠意，不要再拖延，讓財政收支劃分更公平合理，提高地方政府財政自主性，解決地方發展失衡的問題，讓區域發展更穩定。

國民黨智庫表示，國民黨提出的財劃法修法版本，沒有藍綠之分，只有地方之福。就增加比率而言，非6都縣市增加最多，而6都中新北市增加1.3倍最多，台北市增加0.6倍最少，台南市與高雄市在6都增幅都居中間，並無獨厚國民黨執政縣市的情況。

國民黨智庫指出，國民黨的財劃法修法版本，6都占比由61.76%降至49%，可說是最能平衡城鄉差距。如果行政院沒有拿出版本，何不藍綠縣市共同支持，大家一起幫總統賴清德兌現政治支票與達成民進黨在野時的理想。

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高雄市長陳其邁日前表示，國民黨版本財劃法把土地因素拿掉，對雙北以外的4都不公平，並喊話立法院長韓國瑜「最了解高雄」，希望立法院審酌財劃法時應考量土地、人口老化等因素。

陳其邁說，以高雄跟台北為例，高雄人口跟台北一樣，但土地面積是台北11倍大，像桃源、六龜等山區偏鄉，還是需要蓋馬路、提供公共、長照服務，這些都會增加地方政府財政負擔。（編輯：蘇志宗）1130609