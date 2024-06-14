互不隸屬爭議 柯文哲：重點是下一步怎麼處理

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（中央社記者郭建伸台北14日電）總統賴清德指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但馬辦質疑兩岸與兩國是不同概念。民眾黨主席柯文哲今天表示，美國人沒有辦法分辨兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬有何不同，但重點是下一步要怎麼處理。

時代雜誌（TIME）以賴總統為這期封面人物，對於專訪談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天指出，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人。

柯文哲今天上午赴民眾黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問，媒體詢問如何看待賴總統與馬辦在互不隸屬的爭論。

柯文哲回應，這是深水題，美國人沒有辦法分辨兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬有何不同，不過若會中文就知道意思不一樣，但重點不是賴總統講什麼，更想知道他下一步要怎麼處理。

媒體提到，外界解讀上海台辦主任鍾曉敏來台是為雙城論壇，但拜會台北市長蔣萬安行程未公開，北市府遭質疑學不會公開透明，詢問柯文哲看法。

柯文哲說明，他不曉得先遣團涉及業務，無法評論，但如果是正式行程，不公開沒有好處，反正最後大家都知道，至於幕僚作業情況，端看實際需要。（編輯：張若瑤）1130614