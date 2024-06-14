本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

互不隸屬爭議 柯文哲：重點是下一步怎麼處理

2024/6/14 13:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）總統賴清德指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但馬辦質疑兩岸與兩國是不同概念。民眾黨主席柯文哲今天表示，美國人沒有辦法分辨兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬有何不同，但重點是下一步要怎麼處理。

時代雜誌（TIME）以賴總統為這期封面人物，對於專訪談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天指出，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人。

柯文哲今天上午赴民眾黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問，媒體詢問如何看待賴總統與馬辦在互不隸屬的爭論。

柯文哲回應，這是深水題，美國人沒有辦法分辨兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬有何不同，不過若會中文就知道意思不一樣，但重點不是賴總統講什麼，更想知道他下一步要怎麼處理。

媒體提到，外界解讀上海台辦主任鍾曉敏來台是為雙城論壇，但拜會台北市長蔣萬安行程未公開，北市府遭質疑學不會公開透明，詢問柯文哲看法。

柯文哲說明，他不曉得先遣團涉及業務，無法評論，但如果是正式行程，不公開沒有好處，反正最後大家都知道，至於幕僚作業情況，端看實際需要。（編輯：張若瑤）1130614

#賴清德
#民眾黨團
#柯文哲
柯文哲
國會職權修法藍綠全台宣講 柯文哲下戰帖拋電視辯論柯文哲發黨員公開信 堅持國會改革不認同賴總統指控
賴清德
綠：賴總統兩岸論述獲支持 馬辦背離主流民意賴總統接見捷克訪團 盼守護自由民主共創繁榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82
更多編輯台推薦新聞：