交通部長李孟諺被爆婚外情 已向總統卓揆口頭請辭
2024/8/19 14:16（8/19 15:43 更新）
（中央社記者余曉涵屏東19日電）交通部長李孟諺今天被爆料曾有長達10年的婚外情，李孟諺發布聲明指出，對個人過去行為造成妻子與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他表達最深歉意，下午口頭請辭。
在PTT（批踢踢實業坊）網友爆料李孟諺
李孟諺今天上午視察墾丁氣象雷達站，原訂中午12時55分搭乘高鐵從左營返回台北，但從墾丁氣象雷達站到高鐵左營站的路上，被爆料有長達10年的婚外情後，隨即更改行程，改由高鐵台南站搭乘高鐵北上，避開隨行共同視察的媒體。（編輯：陳清芳）1130819
婚外情之後，李孟諺下午透過交通部公共事務室聲明，已於下午向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，盼不要因過往他個人行為而影響社會大眾對交通部同仁及行政團隊的信心。
李孟諺小檔案
- 生日：1966年12月12日
- 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
- 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長、交通部部長
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李孟諺今天上午視察墾丁氣象雷達站，原訂中午12時55分搭乘高鐵從左營返回台北，但從墾丁氣象雷達站到高鐵左營站的路上，被爆料有長達10年的婚外情後，隨即更改行程，改由高鐵台南站搭乘高鐵北上，避開隨行共同視察的媒體。（編輯：陳清芳）1130819
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