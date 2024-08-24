國際援助發展成果展 外交部：願為NGO堅強後盾

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部今天表示，外交部政務次長田中光23日出席「Taiwan Can Help國際援助發展成果展」開幕活動，並於致詞時表示，積極推動國際非政府組織來台設點，並成為台灣NGO堅強的後盾。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）23日舉辦「Taiwan Can Help國際援助發展成果展」開幕活動，首度由27個台灣NGO團體共同參展，展現公私協力執行國際援外合作計畫成果，盼提升民眾對世界公民及聯合國永續發展目標的認知與關注，多位駐台使節到場參觀。

副總統蕭美琴致詞時表示，有幸見證國內許多NGO多年來代表台灣良善的力量，為全球所做的貢獻與成果，另期許外交部更積極與NGO深化夥伴關係，藉由公私協力突破國際困境，讓台灣在世界發揮良善力量，充分展現台灣價值外交的意義。

田中光則說，肯定台灣NGO面對災難的反應力，由於台灣的付出，當台灣遭遇困難時，其他國家也即時對台灣伸出援手，形成善的循環；並勉勵在場的國際非政府組織（INGO）與台灣NGO夥伴，持續以「真、善、美」的精神，展現台灣對國際社會的真誠、善意與美好。

田中光也說，外交部除積極協助台灣NGO參與國際活動及執行國際援助計畫外，也積極推動國際非政府組織來台設點，目前已有美國國際民主協會（NDI）、國際共和研究所（IRI）、捷克歐洲價值安全政策中心（EVC）及西班牙保護衛士基金會（Safeguard Defenders）等重要INGO完成在台設點。

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田中光強調，外交部願成為台灣NGO堅強的後盾，進一步傳遞台灣的良好形象並強化全球連結。

外交部說明，這次成果展以「台灣愛的、世界愛的」為主題，邀請桌球好手江宏傑擔任代言大使，展區分為教育、性別與平權、減貧與社區發展、醫療與人道援助及環境與永續發展等五大區域，展示台灣NGO與政府合作執行國際合作發展計畫成果，透過裝置藝術呈現各展區不同視覺意象。（編輯：張均懋）1130824