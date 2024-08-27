張麗善9月出訪中國泉州廈門 招募台商投資雲林

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣長張麗善今年6月到中國參加海峽論壇，9月5日到7日再出訪泉州和廈門；她說，已依規定向內政部申請獲許可，此行將拓展雲林經驗，招募台商投資雲林。

張麗善表示，應泉州市台資企業協會邀請，9月5日至7日出訪泉州，出席「泉州市台資企業協會」新任理監事會就職、參訪泉州與廈門等地的台商企業，同時推廣雲林農產品及招商。

張麗善強調，此行已依規定申請進入大陸地區，並獲內政部許可。

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張麗善說，包括廈門、漳州、泉州等地有許多來自雲林的優秀台商，本屆「泉州市台資企業協會」新任會長吳妘蓁同為雲林子弟。他們均展現出雲林人勤奮打拚的精神，同時以實現兩岸間互惠互利的共融發展為目標。

張麗善指出，此行將向台商介紹雲林在她任內已從農業大縣邁向農工商科技城的雲林經驗。縣府近年積極發展智慧科技，解決氣候變遷、缺工、人口老化等挑戰，雲林更是台灣唯一入選國際智慧城市組織（ICF）「全球7大智慧城市」的縣市。此外，她加速推動設置9大產園區，雲林不缺水、不缺電，將是台商鮭魚返鄉投資的首選。（編輯：郭諭儒）1130827