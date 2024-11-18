屏東新埤鄉長潘和源因案解職 114年1月11日補選

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）無黨籍屏東縣新埤鄉長潘和源違反公職人員選舉罷免法，二審判處8月徒刑定讞，依法解職。屏東縣選舉委員會公告新埤鄉長補選投票日訂在明年1月11日。

潘和源違反公職人員選舉罷免法傳播不實罪，一審判決無罪，二審改判處8月徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。屏東縣政府依地方制度法規定解除潘和源職務，並於10月30日指派曾龍陽為代理鄉長。

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新埤鄉長任期尚餘2年多，依法須於3個月內完成補選。屏東縣選委會日前公告，11月23日起領表，11月27至11月29日登記，12月23日號次抽籤，投票日訂於明年1月11日。

判決書指出，潘和源於2022年以無黨籍身分參選新埤鄉長時，以「全力支持民進黨唯一提名」布條宣傳，當時另一名無黨籍林姓參選人認為，潘和源宣傳為民進黨唯一提名人屬不實內容，易對民進黨支持者造成誤導，涉嫌違反選罷法傳播不實罪，遂向警方報案。（編輯：戴光育）1131118