青鳥宴台北場席開百桌 罷免團體擺攤募集連署

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（中央社記者郭建伸台北30日電）民團舉辦的「台北青鳥回血大辦桌」今天晚間在濟南教會旁封街登場，現場席開百桌，參與民眾不畏寒風，在低溫戶外吃辦桌菜，更安排變裝皇后表演開場，場面熱鬧。

立法院今年5月國會職權修法表決闖關期間，民間團體發起「青鳥行動」，號召民眾到立法院外抗議修法。後來民間團體陸續在全台各地辦「青鳥宴」。

民團今天晚上在濟南教會旁封街辦「重返新手村－台北青鳥回血大辦桌」，現場席開百桌座無虛席，民眾不畏寒風，在棚架裡大啖台式辦桌菜。

雖然是常見的台式辦桌菜，但青鳥宴的菜色名稱玩起政治諧音哏，例如「龍神護台保平安」是指生菜龍蝦，「鮑島曼波海中花」是指鮑魚海蜇花，「富強台灣走四方」則是台味佛跳牆。

除了晚上的青鳥宴外，現場從下午就有罷免團體擺攤，罷團在現場點名多位國民黨區域立委，並向前來的民眾發放宣傳貼紙、募集罷免連署書。罷免團體呼籲，在野黨立委不應強行通過提高罷免門檻的選罷法，若執意修法，不排除將再號召民眾走上街頭。（編輯：林家嫻）1131130