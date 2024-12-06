Z9吳達偉接勞青處長挨批寄生 竹市：盼活力施政

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）竹市府一級主管調動，勞工及青年處長將由網路名人「Z9」吳達偉接任。民進黨竹市議員認為，民眾黨議員落選人接連寄生竹市府。竹市府表示，盼藉其加入持續落實青年活力施政策略。

新竹市政府今天發布人事調動，包括城市行銷處處長嚴翊琦調產業發展處長、城銷處副處長呂清松調產發處副處長；產發處長許智堡調行政處長、行政處副處長洪明仕調民政處副處長。

另外，城銷處長由勞工及青年處長林昱志接任、城銷處副處長由市府簡任秘書謝濬鴻調任；勞工及青年處長延攬吳達偉接任。人事案於12月9日起生效。

網路名人「Z9」吳達偉是台灣民眾黨籍，曾參選立法委員與新北市議員，妻子邱兆梅是新北市府青年局局長。

針對人事案，民進黨新竹市議員楊玲宜指出，市民期待的是市政穩健前進、市政不再荒廢，但此次人事異動只見民眾黨執政的人事政治酬庸，甚至民眾黨籍議員落選人接連寄生竹市府，例如民政處長施淑婷等，相信這不是新竹市民所樂見。

國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡表示，對於新竹市府的人事異動表示尊重，期盼主管們在輪動職務後能更有衝勁、作為，勿辜負市民期待。

民眾黨新竹市議員李國璋指出，竹市府此次人事異動看起來均適才適用，其中吳達偉有科技背景，常關注勞工與青年相關議題，希望能將相關經驗帶入新竹市，盼新人新氣象。

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針對議員質疑，新竹市代理市長邱臣遠透過文字表示，吳達偉在科技業多年，熟稔新創產業及青年事務，盼藉其加入持續落實青年活力施政策略，並為勞工權益福祉及健全就業環境做出貢獻。

新竹市府指出，另將增設「長期照顧管理中心」及「青年發展中心」二級機關，民國114年1月1日正式運作；「公園及觀光區設施維護管理中心」自12月9日配合市府組織調整一併運作。（編輯：戴光育）1131206