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駐以代表李雅萍接受專訪 聚焦台灣韌性與台海情勢

2024/12/19 08:58（12/19 09:16 更新）
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美國「基督教聯播網」的「耶路撒冷換日線」新聞時段於12月17日播出駐以色列代表李雅萍接受專訪的影音畫面。（截自CBN網站；駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 113年12月19日
美國「基督教聯播網」的「耶路撒冷換日線」新聞時段於12月17日播出駐以色列代表李雅萍接受專訪的影音畫面。（截自CBN網站；駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 113年12月19日
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（中央社記者賴素芬特拉維夫18日專電）基督教聯播網（CBN）專訪駐以代表李雅萍，探討台灣面對中國挑戰的韌性與防衛策略。她強調，台灣的存續不僅關乎自身安全，更攸關全球民主價值延續，期盼與以色列、美國等理念相近國家加強合作，共同維護區域和平與穩定。

「基督教聯播網」（Christian Broadcasting Network, CBN）的「耶路撒冷換日線」（Jerusalem Dateline）新聞時段於12月17日播出駐以色列代表李雅萍接受其中東分社主任密契爾（Chris Mitchell）關注台灣安全的專訪。

「基督教聯播網」是以色列、北美及全球基督教社群權威新聞媒體，觀眾高度崇尚民主、和平及宗教自由等普世價值，關注台海情勢和台灣韌性議題。對於面臨中國挑戰但展現高度韌性的台灣充滿好奇，這是CBN頻道首度專訪駐以色列代表。

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李雅萍在專訪中分享台以友好關係，見諸於雙方實質合作領域面向廣泛，並強調台灣即使面對中國加大打壓、以混合戰方式企圖侵擾，仍堅定致力增強自我防衛能力、保衛國土，也期盼能夠和以色列、美國等理念相近國家緊密合作，共同捍衛民主及區域和平穩定的榮景。

李雅萍強調，台灣的存續攸關全球民主價值延續，對於以規則為基礎的全球秩序至關重要。（編輯：張芷瑄）1131219

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李雅萍
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