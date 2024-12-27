旁聽移審庭中途離開 黃國昌淚訴：終於看到柯文哲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺、黃麗芸台北26日電）前台北市長柯文哲涉京華城案遭起訴，台北地院晚間召開移審羈押庭，民眾黨立法委員黃國昌到庭旁聽中途離開，眼眶泛紅向支持者說，隔4個月終於看到柯文哲，希望今天晚間能把他接回來。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。由於柯文哲等5名被告在押，台北地院晚間7時30分召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

原本在博愛路和愛國西路轉角集結的支持者，晚間6時許轉移陣地到台北地檢署前道路靜坐，並在地上以燭光燈排出FREE KP字樣，網紅「館長」陳之漢也現身，表示4個月前他曾在這裡，4個月後看到起訴書，還是沒有看到錢，並說因為書讀得少，在臉書（Facebook）發文力挺柯文哲，還引發網友訕笑和議論。

黃國昌則進入法庭旁聽柯文哲移審羈押庭，晚間9時離開法庭至門口向支持者說明，他表示，唯一讓自己覺得應該來排隊旁聽這件事沒錯，是因為隔了4個月終於看到阿伯（指柯文哲）。

「那個阿伯還是大家認識的阿伯，還是我們熟悉的阿伯」，黃國昌眼眶泛紅說，讓他心疼的是，被關押4個月，可以聽出柯文哲回應法官問題時，反應真的沒有那麼快了，講話也沒那麼有力氣，柯文哲對京華城案的坦蕩，一分一毫都沒有改變。

黃國昌表示，檢察官說柯文哲收了新台幣1500萬元賄款，卻講不出在哪裡給錢、什麼地方給錢，檢方提到有個工作簿檔案記載著1500，他第一次看到完全沒有金流，用個Excel檔案指控柯文哲收了1500萬元。

黃國昌指出，更可笑的是，每一筆30萬元（有7筆共210萬元）依法申報的政治獻金，是存入民眾黨的政治獻金專戶，「沒有一毛錢掉到柯文哲的口袋裡面」，檢方憑什麼指控柯文哲收受賄款。他高亢說「（前桃園市長）鄭文燦是這樣收賄的嗎」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌還說，希望台北地院法官能聽得出來整起案件有多荒謬，開庭時一直聽到「檢察官認為、檢察官覺得」，請檢方告訴大家證據是什麼。柯文哲對京華城案沒有更改過供詞，希望今天晚間大家能一起把柯文哲接回來。

警方晚間已經3次舉牌警告，要求現場集會民眾解散，但聲援的支持者們依然靜坐馬路不退，現場目視約有數百人，為防衝突事件發生，北市警力晚間也增至150人，並預備攔截網工具，以備不時之需。（編輯：陳彥鈞）1131226