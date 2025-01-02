工讀生疑遭性侵輕生 麥當勞：致上最誠摯歉意

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（中央社記者余曉涵台北2日電）針對麥當勞工讀生疑遭性侵輕生案，家屬今天出面指控麥當勞一句道歉都沒說。麥當勞則說，在這件事沒能做到防範未然，事發後處理也不夠即時、周延，向被害人及家屬，致上最誠摯的歉意。

一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。暖暖Sunshine協會與公民監督國會聯盟今天上午在立法院舉辦記者會，被害人家屬出席並表示，到目前為止，沒有聽到麥當勞說一句對不起，加害者也沒出面，麥當勞直到他女兒死後才說要為被害人媽媽找心理諮商師，希望司法可以還他們公道。

麥當勞今天向媒體表示，承諾將秉持企業社會責任，與大眾一起正視並避免職場權勢性暴力，致力提供安全且友善的職場環境，關於此事件虛心接受並深切檢討，除了徹底檢視過程中做得不夠好的環節，加強對員工申訴案件的後續支持與協助，並期待司法儘速偵辦，早日還原真相。

麥當勞表示，針對職場性別平等議題提供教育訓練與宣導，以及各項申訴管道、心理及法律諮商服務等資源外，在申訴調查程序上，已有聘請外部學者專家，未來並將增設「職場安心委員會」，引入外部專家、律師，與員工代表共同組成，讓員工能夠更安心、更及時反應。

麥當勞強調，已將所有資料提供給司法機關，被害人向麥當勞提出性騷擾申訴後，也給予被申訴人最嚴厲的解雇處份，也將處理結果依法呈報勞動部，絕對沒有將性侵降級為性騷擾，或任何包庇情事。

麥當勞指出，李姓前餐廳襄理與麥當勞董事長李昌霖絕無親屬關係，請外界切勿再以訛傳訛。

麥當勞說，在這次事件上，沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。台灣麥當勞再度對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意。

至於外界質疑麥當勞意圖引導成為兩情相悅，麥當勞強調，調查小組僅就申訴內容進行了解，秉持客觀、公正、專業之原則進行調查，並無預設立場，這件案子最終判定性騷擾成立，且性騷擾申訴並不會因是否兩情相悅而影響判定，麥當勞並無動機亦無意圖進行引導。

麥當勞指出，由於未能主動提供受害者即時的協助，所以才被勞動部裁罰，了解被害者家屬的傷痛，所以另外在2024年12月與對方接觸的時候，詢問是否需要安排心理諮商，而水果禮盒是拜訪家屬慰問之用，當場也有向家屬表達關懷，並詢問是否有需要協助。（編輯：陳政偉）1140102