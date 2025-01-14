憲訴法覆議案咨文送府 綠：窮盡一切挽救憲政精神

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（中央社記者林敬殷台北14日電）立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並於昨天將覆議案咨文送請總統府、行政院。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，有關暫時處分、釋憲準備工作，民進黨團已積極進行，會窮盡一切的努力挽救憲政精神，不容憲法受到傷害、不容人民權益受到波及。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。行政院於今年1月2日通過覆議案，移請立法院覆議，立法院於10日否決覆議案，並於昨天將覆議案咨文送請總統府及行政院。

吳思瑤今天上午在立法院議場前受訪時表示，藍、白立委應當節制行使立法權力，先是提出違憲的法案，又害怕釋憲，甚至根本性要讓憲法法庭一刀斃命，這就是憲法訴訟法修法背後的政治目的。

吳思瑤指出，有關憲訴法的暫時處分、釋憲的準備，都已經積極進行，會在適當時機就憲法賦予權限裡應有的程序提出，民進黨團會窮盡一切的努力挽救憲政精神。

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吳思瑤說，這一屆立法院，常常是加害者控訴被害者，一再是肇事者譴責受害的一方，台灣應該是一個有公理社會，自己的權利，自己來救濟，自己的憲法，自己來守護，「我們是執政黨，我們是守護台灣憲法精神的團隊，不容憲法受到傷害，不容人民權益受到波及，我們該做的救濟一定會努力去做。」

此外，針對藍營立委呼籲總統賴清德盡啟動朝野對話，緩解緊張氣氛，吳思瑤表示，藍白立委如果要朝野和諧可以從自身做起，立法院身處政治紛擾第一線，立法院的朝野和解，各黨都有責任，在立法院落實民主程序，各項議案透過充分討論再行議決。（編輯：蘇龍麒）1140114