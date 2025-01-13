非紅供應鏈商機 政院拚2028年無人機產值達300億

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北13日電）政院人士今天表示，為擴大國內無人機多元應用，並把握國際「非紅供應鏈」商機，行政院副院長鄭麗君在專案會議已確立無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」3大政策目標。政院希望整合跨部會的力量，力拚2028年無人機產業年產值達到新台幣300億元。

鄭麗君近半年來已召集部會單位開過多次無人機專案會議，聚焦提出無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」3大政策目標，並已跨部會擬定5大推動策略，分別是「擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、訂定使用規範及推動資安檢測、提升全社會防衛韌性」，後續將由經濟部規劃提出統籌型計畫。

政院人士今天表示，為擴大國內無人機多元應用，並把握國際「非紅供應鏈」商機，鄭麗君在專案會議已確立無人機3大政策目標，希望透過政府各部會開發多元用途擴大採購國內無人機，以及協助產業對接國際無人機市場整體擴大需求，同時支持無人機關鍵晶片及軟體技術開發、完備無人機產業生態系等策略，積極落實總統賴清德宣示推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」目標。

據統計，2023年國內無人機產值約28億元、2024年國內無人機產值約50億元。目前無人機產業發展已納入「五大信賴產業」，行政院希望整合跨部會力量，力拚2028年無人機產業年產值達到300億元。

政院人士指出，除了持續鼓勵各部會積極開發無人機在醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性等領域的多元應用，政府協助業界對接國際市場商機，擴大需求帶動產業發展。去年9月，漢翔及國內120家以上無人機整機及零組件業者，在經濟部協助下共同成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」。近期中國對於軍售台灣的美國軍工及無人機業者實施多波制裁，進而促使國際「非紅供應鏈」轉單需求增加。

根據國際評估，2028年歐美日無人機市場規模預估將達265億美元、2033年歐美日無人機市場規模預估將過400億美元。

政院人士說明，鄭麗君特別指示要積極促成無人機產業及技術多面向的跨國合作，包括尋求與美國、日本、歐洲等理念相近國家G2G（政府對政府）合作，共同推動「非紅無人機供應鏈」。在R2R（研發對研發）方面，行政部門將與理念相近國家推動研發單位技術交流，爭取雙邊技術轉移，透過技術授權補足國內關鍵技術缺口，共同研發無人機前瞻技術。

政院人士解釋，在B2B（商業對商業）方面，台灣將透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，規劃積極出席美、歐、日等無人機展覽及商談會，並於國內辦理國際性展覽及研討會，邀請美、歐、日組團來訪洽談合作，爭取國際市場對接與媒合，並洽談授權生產及產品外銷機會。

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政院人士強調，針對「飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體」等無人機最關鍵的「三晶二軟」，政院盤點提升國內自主能量的方式包括：透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業界自主開發、國際技術移轉或合作生產、國家政策性投資等。

政院人士轉述，鄭麗君認為台灣具備半導體、資通訊產業發展優勢，加上台灣長年耕耘尖端技術開發、彈性生產能力強，只要將國內外需求做大，輔以政府研發支持、引導投資政策，一定能夠完備台灣無人機產業生態系。（編輯：張若瑤）1140113