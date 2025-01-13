民團促修地制法 婦女保障名額改為1/3性別比例

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院內政委員會今天排審地方制度法部分條文修正草案，婦女團體與多名民進黨立委今天提出主張，應趁這次機會，拓展基層女性參政機會，將現行「1/4婦女保障名額」修改為「1/3性別比例原則」，也呼籲內政部提出修法版本。

婦女新知基金會董事長洪惠芬、秘書長覃玉蓉，以及婦女救援基金會董事黃淑玲、彭婉如文教基金會副執行長林綠紅、台灣女人連線秘書陳儀軒等婦女團體，今天與民進黨立委范雲、吳思瑤、黃捷在立法院召開記者會，提出上述主張。

與會團體代表分別表示，立法院內政委員會今天排審地方制度法部分條文修正草案，因此婦女團體協同立委召開記者會，呼籲立法院應趁此次修法，將現行地方制度法第33條的「1/4婦女保障名額」規定，修改為「1/3性別比例原則」，也呼籲內政部盡快提出相應修法版本，縮減女性參政城鄉差距。

與會團體指出，觀察台灣女性參政數據，其實越往地方基層的選舉，女性比例就越低，像是2022年大選結束後，直轄市議員女性比例為39.79%、縣市議員為36.02%、鄉（鎮、市、區）民代表則為26.15%，另外也有學者研究指出，縣市議員選舉、鄉鎮市民代表選舉都有「零女性選區」的現象，而「零女性議會」現象則發生在鄉鎮市民代表會。

與會團體指出，倘若將「婦女保障名額」改為「性別比例原則」，如果是女性當選人數超過2/3的選區，結果也可能保障男性候選人當選，這有助邁向政治參與50比50的性別均勢。

范雲說，期待內部政趕快提出相關版本，這次地制法修法，應該要納入「1/3性別比例原則」，而非透過修法讓直轄市增加第3位副市長，也希望內政委員會盡快召開公聽會，討論地制法修法議題。

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吳思瑤指出，在紛亂的政治局勢下，立法院不應該一再通過惡法，要讓台灣有進步、正向的修法或立法，像是修正地制法，將「1/4婦女保障名額」修正為「1/3性別比例原則」。

黃捷認為，要討論地制法修法，應該要更符合平等精神，而從1999年修法到現在，應該要更積極往前一步，改為「1/3性別比例原則」。（編輯：蘇龍麒）1140113