陳時中：力拚癌症治療3箭 也應增心理健康支持

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（中央社記者賴于榛台北15日電）總統賴清德推動健康台灣，行政院政務委員陳時中今天表示，政府除提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，及建立百億癌症新藥基金的癌症治療3箭政策外，也應增加「心理健康支持」的第4枝箭，陪伴癌友長期抗戰。

行政院晚間透過新聞稿指出，陳時中今天赴亞東紀念醫院訪視「健康台灣-擴大國家癌症篩檢及異常個案追蹤」辦理成果，他致詞時表示，總統賴清德提出「健康台灣」國政願景，希望透過健康促進、全面提升國人營養攝取、增進體適能發展、菸酒檳榔減量或去除、防治慢性病等方式，讓民眾活得長壽又健康。

陳時中提到，考量癌症已連續42年成為國人10大死因之首，他在衛福部長任內，就相當重視癌症篩檢，擔任政務委員後，也積極協助部會爭取癌症篩檢預算，去年行政院更核定在原有癌症篩檢的新台幣28億元基礎上，再增加40億元，達68億元規模。

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衛福部正推動提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金的癌症治療3箭政策，目標2030年達到癌症標準化死亡率減少1/3。陳時中說明，癌症治療是一場長期抗戰，而心理健康會影響生理健康，政府應增加心理健康支持的第4枝箭，陪伴癌友。

談及癌症篩檢，陳時中強調，篩檢者較非篩檢者可發現較早期癌症，因此衛福部今年也擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等篩檢服務對象年齡或新增篩檢工具，而癌症篩檢後出現異常的個案，就需要追蹤確診，這也意味著「追陽計畫」的重要性，尤其早期癌症（第0期及第1期）經由積極治療後能有較高的存活率，幫助癌友延長存活餘命。（編輯：張若瑤）1140115