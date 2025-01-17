公平會人事同意權案 立院封殺李鎂、洪財隆
2025/1/17 11:33（1/17 11:53 更新）
（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院今天行使公平交易委員人事同意權，公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆遭否決，但副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂則過關，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。
公平交易委員會4位委員任期將於今年1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。
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立法院會今天行使公平會委員人事同意權投票，上午10時後議事人員便在議場設置圈票處，上午10時50分後待所有立委投完票，院會便隨即開票。在開始投票前，民眾黨立法院黨團舉行記者會，表態決議團進團出，對李鎂、洪財隆投不同意票，但對陳志民、林慶堂投同意票。
根據開票結果，陳志民、林慶堂在藍綠白都同意的情形下，早已通過門檻，至於李鎂、洪財隆在上午11時30分，都已獲得超過57張不同意票，確定無法過關。目前尚在開票作業中。（編輯：蘇龍麒）1140117
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