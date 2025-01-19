國營事業4大工會聲明：請立院支持台電預算

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（中央社記者蘇思云台北19日電）國營事業電油糖水4大工會今天發布聯合聲明，近期聽到立法院對於撥補台電改善財務2筆千億預算，將力擋不給過關一事，4大工會對此同表遺憾，懇請立法院各黨派，以國家整體供電安全及利益優先考量，給予台電預算必要支持。

4大工會聯合聲明指出，台電受俄烏戰爭燃料大漲影響及長期承擔照顧民生、兼顧物價及產業競爭力的電價費率政策下，累虧驟增，過去3年4次調漲電價，在立法院要求照顧民生的呼籲下，都未能將電價合理反映，在漲幅不足下，台電去年底累計虧損超過新台幣4200億元，財務進一步惡化。

聯合聲明指出，台電全體員工不分日夜，致力穩定供電；立法院也不分黨派，委員每每挑燈夜戰，為福國利民法案預算喉舌、為弱勢族群請命，殊途同歸。

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聯合聲明指出，近期聽到立法院對於撥補台電改善財務2筆千億預算，將力擋不給過關一事，4大工會對此同表遺憾。懇請立院各黨派以國家整體供電安全及利益優先考量，在穩定的政策與資源支持，如此鞭策與監督，才能發揮台電專業價值，助力國家發展。

這項聯合聲明由台灣電力工會理事長吳有彬、台灣石油工會理事長陳嘉麟、台灣自來水企業工會理事長董季琪與台糖工會聯合會理事長田賢堂署名。（編輯：張均懋）1140119