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蕭副總統勉勵澎湖地區海巡單位 感謝守護藍色國土

2025/1/21 18:05
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（中央社記者葉素萍台北21日電）農曆春節將屆，副總統蕭美琴今天上午前往澎湖勗勉「虎井安檢所」、「海巡署艦隊分署第八海巡隊」及「馬公漁港暨馬公商港安檢所」，感謝所有在偏遠地區執行公務的海巡人員，為守護藍色國土所做的努力及貢獻。

這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蕭副總統抵達澎湖後，首先搭船前往有「台灣貓島」之稱的虎井嶼，視導「虎井安檢所」，聽取虎井漁港概況與工作任務簡報，了解執勤及輪值情形。她並視察「虎井安檢所新建工程」，了解安檢所周邊環境，沿途分送總統府福袋給民眾，以及餵食社區流浪貓。

接著，蕭副總統返回馬公市視導「海巡署艦隊分署第八海巡隊」及「馬公漁港暨馬公商港安檢所」，聽取海巡人員說明工作內容。午間，蕭副總統與重要幹部代表會餐，並頒發加菜金感謝海巡人員的辛勞付出。

蕭副總統說明，她很高興在農曆春節前夕來到澎湖，關心大家的工作狀況，感謝大家過去1年來的辛苦。海巡業務越來越多、非常繁雜，除了護漁、緝毒等相關執法業務外，海象越差，急難救助的需求也更多、更迫切。另外，還有各式灰色地帶的侵擾，讓海巡人員的工作越來越辛苦，但在大家共同努力之下，也讓國人、漁民及貨運更安全。

副總統提到，她和金馬澎分署有小小的緣分，去年擔任副總統後，第一次到高雄主持「永康艦交船、長濱艦命名下水典禮暨PP-3520艇交船」的聯合典禮，而3520艇就是交給金門海巡隊。

副總統談及，到澎湖和大家一起感受冬天的東北季風，聽說今天已是最好狀況，大家平時更辛苦。感謝海巡人員面對各式各樣挑戰，全力以赴、為守護藍色國土所做的努力及貢獻。

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副總統強調，總統賴清德指示她與行政院長卓榮泰要分頭慰勉第一線辛苦人員，她特別安排偏遠的行程，希望所有在偏遠地區執行公務的海巡人員能知道，「再怎麼偏遠，也不會被遺忘，國家都知道大家的辛苦及付出。」

副總統表示，新的一年要到了，第一線的海巡人員過年期間仍要輪班，繼續守護國人安全，特別辛苦。她要祝福大家新年快樂，並為海巡打氣加油。（編輯：張若瑤）1140121

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