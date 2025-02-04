美語師德金斯華府空難罹難 關山國小前同事不捨

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）華府空難罹難者德金斯（Kiah Duggins）曾任教台東縣關山鎮關山國民小學，學校前同事聽聞消息相當不捨；關山國小學務主任莊訪柔回憶，德金斯聰明活潑，就像學生大姊姊。

事故發生在1月29日，含機組員共64人的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSA Airlines）飛機，與機上有3名軍人的黑鷹直升機在波多馬克河（Potomac River）上空相撞。

美國在台協會（AIT）今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，罹難者包括2017年到2018年在台灣擔任傅爾布萊特英語協同教學助理，於關山1所小學任教的德金斯。

關山國小校長陳文玲告訴中央社記者，德金斯當時在校擔任美語教師，她到校擔任校長時，德金斯剛好離開，但聽到許多教師很懷念德金斯，而剛剛許多教師聽到消息都很錯愕、不捨。

從關山國小的臉書可看到穿著學生制服的德金斯參加關山國小畢業典禮，和學生打成一片。

美國華府空難罹難者德金斯（Kiah Duggins）（右）曾在台東縣關山國小擔任美語教師，學校前同事聽聞消息相當錯愕、不捨。（關山國小提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月4日

目前在國外的莊訪柔聽聞訊息相當難過，透過陳文玲表示，學生很喜歡很活潑的德金斯，當德金斯是大姊姊，德金斯離校後甚至還曾回訪。

莊訪柔表示，德金斯正向、積極、樂觀與真誠，總笑臉迎人，相處起來沒壓力，覺得很舒服，令人印象非常深刻。學生們都非常喜歡與德金斯互動，英語教室內總充滿歡聲笑語。

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莊訪柔說，令人記憶最深的是德金斯在學年結束時，與每一名學生單獨合照，並將照片檔輸出成卡片，配上中文（每張卡片都親筆書寫），送給所有教過的學生。關山國小300多名學生，每個孩子在德金斯離開台灣前都拿到合照卡，這讓她非常驚訝也感謝，外籍教師會願意花這麼多時間處理這麼繁瑣的事，可見德金斯很珍惜與孩子們相處的時間，德金斯就是這麼溫暖。

莊訪柔表示，真的很難過發生這樣的事，不敢相信這麼美好的人離開了，希望德金斯在天堂一切安好，沒有病痛。（編輯：李明宗）1140204