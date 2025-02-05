謝國樑籲綠議員別再罷林沛祥 童子瑋：與罷樑不同

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市長謝國樑今天說，罷免市長才結束，民進黨議員卻開始收取罷免立委林沛祥提議書，希望議長童子瑋出面制止。童子瑋則說，今年罷免是年輕人擔憂台灣未來，與罷樑完全不同。

謝國樑上午出席基隆市議會新春團拜受訪表示，童子瑋年輕、有活力，很多人提到童子瑋是下屆市長熱門人選，他想建議，去年10月13日對於他的罷免投票結束後，童子瑋曾對外說過，希望不要秋後算帳。

謝國樑說，他希望能在基隆市好好做事，沒想到罷免他的投票結束不到3個月，民進黨基隆市議員們開始在各處收取罷免國民黨立委林沛祥的提議書，假如童子瑋真的是民進黨在基隆政治圈領導者，希望童子瑋出面表態，制止對基隆人不堪其擾、不公平的罷免，這才是童子瑋發揮實質影響力，對基隆的政壇穩定性有所幫助。

童子瑋表示，基隆市去年的罷免事件，與今年全台灣的罷免事件是完全不同的層面，也是不同的事情。去年基隆的罷免事件應該不用再贅述，是年輕人對市政發展積極的表態，好不容易落幕了，讓市政可以繼續推動，希望在謝國樑的領導下，市府可以檢討缺失，讓市政回到正軌。

童子瑋說，今年罷免立委是立法院層級的議題，民眾對於立法院的表現表達看法，年輕人對台灣的未來和民主社會表達擔憂，在市政上與中央上，完全是不同的2件事情，他的看法與謝國樑不太一樣。

面對罷免提案，立委林沛祥表示，作為民意代表，就應該坦然接受人民的監督與檢驗，不管是監督還是批評，他尊重公民行使罷免權的權利，所有的民意代表都可能接受這樣民意的檢視。

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林沛祥說，他的態度始終如一，要做的事不會變，將繼續專注在為基隆市民爭取更多中央資源與建設經費，用行動證明他的價值。他會繼續站在第一線，傾聽市民需求，推動交通建設、改善民生問題，讓基隆成為更宜居、更幸福的城市。

對於謝國樑說法，民進黨基隆市議員鄭文婷表示，因為有些民眾要上班、時間上不方便，且前幾天公民團體的連署站公休，她的服務處單純基於服務選民立場，代收、代送罷免林沛祥提議書，不希望被國民黨或民眾黨將公民運動扭曲成是藍綠對決，這是對公民運動的傷害，並非民主發展的常軌。（編輯：林恕暉）1140205