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賴清德：砍預算影響台灣應對國際 盼在野黨再次評估

2025/2/5 16:55
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（中央社記者葉素萍台北5日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，中央政府可以使用的預算被大幅刪減及凍結高達3成以上，勢必會影響台灣面對國際局勢變化的處理能力；他喊話在野黨，盼再次審慎評估，因為這種先例一開，對於全民和國家利益，都沒有好處。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，近期國際市場受到諸多因素影響，有一些波折，在新春開工時，對台灣經濟造成短暫震盪。

賴清德說，台灣要在國際情勢快速變化中，找出自己最有利位置，同時貢獻區域繁榮發展，更要堅持以規則為基礎的國際秩序，並重視理念相近盟友的意見。

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賴清德表示，台灣在守住國家利益、原則底線之外，要展現出「願意多做、願意多幫忙」的態度，才能在國際互動上，獲取更多談判的利基。

他說，當前，中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達3成以上，對外很難展現出台灣願意多做的態度，這勢必會影響到，台灣面對國際局勢變化的處理能力。（編輯：蘇志宗）1140205

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