吳沛憶罷免備補領銜人資格遭疑 罷團：中選會通知補正

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（中央社記者賴于榛台北8日電）藍營青年5日由領銜人劉思吟遞件，欲罷免民進黨台北市立委吳沛憶，卻傳出提案的備補領銜人張延廷資格不符，提案恐遭退件。劉思吟今天表示，昨天傍晚接到中選會對提案的補正通知，也確實發現有這個問題。

劉思吟等人5日曾向中選會遞交首件民進黨立委罷免案提議書，但媒體報導指，此案的備補領銜人張延廷資格不符，設籍未滿4個月，提案恐遭退件。劉思吟今天陪同藍營青年「地動刪瑤」召集人賴苡任等人赴中選會遞件罷免吳思瑤，她遞件前受訪表示，昨天傍晚收到中選會通知提案需補正的訊息，但尚未收到相關公文。

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劉思吟說，昨天收到通知後，確實也發現了這個問題，當時是希望結合各地力量才會邀請張延廷，卻因此造成張延廷的困擾，感到非常抱歉；至於其他連署書是否符合資格，將由中選會認定。

根據公職人員選舉罷免法規範，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區的選舉人，而罷免案需以被罷免人原選舉區選舉人為提議人。（編輯：楊凱翔）1140208