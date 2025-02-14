加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總預算僵局待解 韓國瑜18日召集朝野協商討論
首頁 / 政治

總統提國防預算達GDP3% 國防部：建構可恃防衛戰力

2025/2/14 17:27（2/14 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國軍進行拖式飛彈實彈射擊鑑測。（中央社檔案照片）
國軍進行拖式飛彈實彈射擊鑑測。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北14日電）總統賴清德今天指出，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。國防部今天回應，近年敵情威脅升高，國防預算逐年穩定成長，期建構可恃防衛戰力，目前兵力整建規劃置重點於建構不對稱戰力等4大整建項目。

賴總統今天召開國安高層會議，他於會後記者會表示，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。

國防部今天下午回覆中央社記者提問指出，近年隨敵情威脅升高，國防預算逐年穩定成長，GDP占比相對提升，期建構可恃防衛戰力。

google news透過 Google News追蹤中央社

國防部表示，國軍兵力整建規劃，均依敵情威脅，審慎評估籌獲項目及期程。目前置重點於「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」四大整建項目，任何可達成兵力整建目標之武器裝備，均列為獲得標的。

國防部說明，有關具體建軍規劃項目，國防部在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。（編輯：張若瑤）1140214

延伸閱讀
賴總統：持續提高國防預算 展現保護國家決心強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程多項建軍預算遭刪凍 國防部籲理性監督共同捍衛家園國防創新小組負責引進民間成熟技術 強化不對稱戰力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：