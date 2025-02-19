遭提議罷免 苗縣3泛綠陣營議員：正面迎戰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣民進黨籍議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學遭提議罷免，第1階段提議連署書今天遞送中選會。3人對此表示尊重，認為是藍營出於報復所為，將正面迎戰。

分屬苗栗縣議員第1、第5及第6選區的徐筱菁、曾玟學、陳春暖等3人遭各選區提議罷免，連署書今天由國民黨中央委員許慧琴、無黨籍人士黎光明等人領銜連署送件中選會。

對於遭點名提議罷免，曾玟學表示，對方只想藉機剷除異己，更是全面打壓反對的聲音，放眼全國，未看到有任何一個選區像苗栗山線如此拙劣且針對性的操作，他會正面迎戰，接受民意檢驗。

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徐筱菁回應指出，罷免是全國人民的權力，她給予尊重，但對於利用仇恨式動員把公民權力當作爭議法案及胡亂刪減預算的遮羞布，並試圖把全國公民團體自發性連署操作成藍綠對決的戲碼，實在很難認同這樣的政治報復行動。對於師出無名的罷免無所畏懼，會直球面對不畏戰。

陳春暖認為，選舉與罷免都是公民的權利，雖予以尊重，但對於罷免藍委，她沒有簽署也未設連署站，對方提出的罷免理由不實，為罷而罷恐怕只會製造社會更多對立。（編輯：戴光育）1140219