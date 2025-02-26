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吳思瑤：從未介入司法個案 賴總統要林岱樺嚴正澄清

2025/2/26 14:58
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（中央社記者林敬殷台北26日電）民進黨立委林岱樺昨天為日前一席「政治干預司法，司法干預初選」發言道歉，外傳是總統賴清德要求。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴總統嚴正要求林岱樺，有證據提出來，絕對嚴辦；若沒有，這樣的發言傷害黨，應清楚釐清。

有意角逐高雄市長的林岱樺，疑涉入詐領助理費遭檢調搜索調查，日前被搜索帶回偵訊時，在南機組門口高喊「政治干預司法，司法干預初選」，引發爭議。林岱樺昨天在立法院為此前的發言致歉，有媒體報導，賴總統日前邀集民進黨立委烤肉宴上，當面告誡林岱樺，要求她應公開道歉。

吳思瑤上午在立法院舉行時事回應記者會，對於媒體詢問林岱樺昨天致歉，是否如媒體報導因賴總統要求，吳思瑤表示，她有向賴總統詢問並轉述相關內容。

吳思瑤說，林岱樺當天確實有跟總統進行一對一的對談，林岱樺曾詢問，黨內是不是介入司法，或司法介入初選。

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吳思瑤表示，民進黨從來不會介入司法個案，不可能也不會有，賴總統認為林岱樺應當嚴正澄清，有證據的話就提出來；如果沒有，這樣的發言就是嚴重傷害了黨，應當本人要清楚釐清。

吳思瑤說，林岱樺昨天在立法院的發言，似乎為自己發言的不妥予以致歉，也希望這個事件到此為止，她要再次說明，司法的核心是證據，不是政治。（編輯：翟思嘉）1140226

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