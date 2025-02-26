接見歐洲議會訪團 韓國瑜盼台歐持續深化合作交流

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（中央社記者王承中台北26日電）立法院長韓國瑜今天接見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯一行。韓國瑜表示，特別感謝歐洲議會近年通過約40個友台決議案，讓台灣倍感溫暖。近年來台灣與歐洲關係升温，希望未來台歐持續深化各領域的合作交流。

立法院長韓國瑜今天在「台灣與歐洲聯盟地區國會議員聯誼會」會長、民進黨立委莊瑞雄、民眾黨立委林憶君、外交部次長陳立國等人的陪同下，接見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ijabs）一行5人。

韓國瑜表示，要藉此機會特別感謝歐洲議會近年通過約40個友台決議案，讓台灣倍感溫暖，他代表全台灣民眾感謝歐洲對台灣的熱烈支持。歐洲在政治、文化、藝術、高科技及民主等各領域均有傑出表現，是世界各國學習的典範。

韓國瑜指出，近年來台灣與歐洲關係升温，在各領域密切合作，例如在經貿領域，台灣去年和拉脫維亞拓展無人機相關產業；台積電去年8月前往德國德勒斯登設廠，以及台灣電池公司輝能科技也赴法國投資等。

韓國瑜表示，在教育領域，2023至2024年，歐洲各國來台就學近7300人，超過8成來自歐盟會員國，而台灣赴歐洲求學者2023年已超過1萬人，多數於歐盟會員國就讀，足證雙邊教育交流與人才循環持續熱絡。

伊亞伯表示，歐洲對台灣已發展為高度自由民主社會尤為印象深刻，認為台歐共享相同的自由民主價值，現今歐洲議會中有許多友台議員，因此藉由通過友台決議案，以力挺台灣，是歐洲議會不分黨派長期以來的高度共識。

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伊亞伯指出，歐洲支持以和平方式解決兩岸的問題，並認為維繫民主的生活方式有三項重要的元素，第一是面對快速改變的地緣政治環境，第二是維持自由開放的市場，第三則是持續進行高科技的合作，因為科學是自由民主未來進步的動能。

韓國瑜表示，雖然台灣在人口、面積及國力上遠不及其他國家，但內部卻展現出無窮的生命力，具有無比的發展潛力和影響力，從生活百貨到汽車的零組件，從傳統產業到高科技產業，「台灣製造」品質享譽全球，希望未來台歐持續深化各領域之合作交流。（編輯：翟思嘉）1140226