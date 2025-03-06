防淪洗錢工具 內政部：加強職業團體財務查核

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（中央社記者高華謙台北6日電）內政部今天說，為避免職業團體淪洗錢及資恐風險利用工具，因此對全國性職業團體積極執行財務查核，並依產業類型屬「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」隨機挑選7家職業團體查核。

內政部今天部務會報安排合作及人民團體司報告「全國性職業團體會務及財務情形查核案」，內政部長劉世芳說，工商自由職業團體一直是政府與各類工業、商業與政府合作重要橋梁，配合國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告，內政部自民國113年起偕同會計師依法針對「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」的全國性職業團體，進行財務查核，力求每筆經費支出都合法透明。

劉世芳說，對於查核缺失除了會確實督導改善，保障合法運作團體，並加強對涉有違反設立章程或違規情事的團體依法處分，以確保公會會務及財務基礎健全。

內政部說，截至今年2月底有立案的工商自由職業團體共483個，包含159個工業團體，251個商業團體及73個自由職業團體，將依「工商團體財務處理辦法」等法規，並依產業類型屬「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」隨機挑選7家職業團體，檢核財務收支合法性、資金來源透明性、是否符合團體章程與相關法規等，以確保各公會都能遵守法令、執行財務事項。

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內政部合作及人民團體司長林振祿表示，抽查重點是高金流，也就是一年收益決算金額在新台幣1500萬元以上者。

內政部說，財務查核作業引進專業會計師事務所協助進行公會查核，並針對問題提出改善建議與輔導措施，確保職業團體能持續運作並為國家提供貢獻，後續也計畫舉辦財務宣導課程與示範觀摩活動，提升職業團體對財務規範認識，並確保運作模式與時俱進。（編輯：林興盟）1140306