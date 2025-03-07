傅崐萁訪港團員遭逮今開庭 陸委會：盼港方妥善處理

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（中央社記者林敬殷台北7日電）新光兆豐休閒農場陳姓業者2月18日與花蓮縣政府赴香港參加旅展，入境遭警拘捕，今天將開保釋庭。陸委會主委邱垂正今天說，已透過溝通平台向港方表達，希望這個案子能夠清楚說明、妥善處理，給當事人司法人權的保障。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月18日與花蓮縣長徐榛蔚率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕，經查是新光兆豐休閒農場陳姓業者。陸委會副主委梁文傑昨天表示，陳姓業者公司已透過管道為其在港聘請律師，陸委會香港辦事處同仁日前也有到庭聆訊。前一次提出交保覆核未獲香港法院同意，今天將再次開庭。

行政院長卓榮泰上午率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，邱垂正會前受訪時做上述表示。

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邱垂正說，陸委會已透過財團法人台港經濟文化合作策進會的溝通平台向港方表達，希望這個案子能夠清楚說明、妥善處理，同時也給當事人司法人權的保障，今天開庭就靜待結果。

媒體追問，據傳陳姓業者不希望交保。邱垂正表示，陸委會尊重當事人，陳姓業者的公司也在積極協處，就靜待結果。（編輯：蘇龍麒）1140307