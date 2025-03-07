賴總統：中央地方攜手整合AI科技 蘭花產業升級

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（中央社記者張榮祥台南7日電）總統賴清德今天在台南市出席2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展開幕時表示，中央和地方政府將持續攜手努力，整合AI（人工智慧）科技，推動智慧農業，再升級台灣蘭花產業。

賴總統說，中央和地方將持續攜手整合AI科技，精準育種，朝能源高效率利用，花卉循環生產邁進。

賴總統說，台灣國際蘭展和世界蘭展、東京蘭展齊名，睽違20年、3年1次的亞太蘭花會議也在台灣盛大舉辦，明天雙展合併開展，爭奇鬥豔，千姿百態，各有千秋，所有蘭花愛好者、專家學者及觀賞者是最大贏家。

賴總統表示，以農立國的台灣是蘭花王國，花卉產業過去20多年從傳統栽培逐步邁向科技化、品牌化和國際化；蘭花是台灣農產品外銷旗艦產業，去年整體產值新台幣64億元，出口占61億元，外銷美國、日本、加拿大與澳洲等60多國。

賴總統說，位於台南的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區是全球知名蘭花產業聚落，育種、供貨及生技研發居領先地位；今年蘭展主題是「下一個20年」，也為未來20年蘭花產業發展，第2期蘭花園區將如期推動，相信台灣蘭花將在更多國家綻放美麗。

賴總統表示，他當台南市長時，一直希望台灣蘭花像荷蘭鬱金香，養活更多台灣人，行銷全世界，創造龐大經濟價值，看到台灣文化軟實力，將蘭花堅韌、友誼與自信傳播到世界各角落。

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賴總統說，去年台灣國際蘭展吸引30萬人次參觀，台南市長黃偉哲也立下今年35萬人次目標；過去幾年蘭展曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年亞太蘭花會議再在台灣舉辦，透過各國專業交流，有助於未來創新發展。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展在台南後壁區的蘭花園區開幕，明天到23日登場，展區規劃4場域、5展館及20項主題。（編輯：李明宗）1140307