立委憂疑美恨川在台發酵 卓榮泰：是跟中共唱和

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（中央社記者林敬殷台北11日電）行政院長卓榮泰今天答詢民進黨立委賴瑞隆說疑美恨川在台灣發酵時表示，這4個字是從中共統戰部說出來，如果國內散播這4個字，甚至在國會殿堂做不當對話，那就是跟中共唱和。川普是美國國民依民主程序選出的總統，好或不好，不容台灣說三道四。

立法院今天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，並邀請卓榮泰及行政院各部會首長赴立法院報告及備詢。

賴瑞隆表示，「疑美恨川」是在台灣發酵中，他問卓榮泰怎麼看中共統戰部長石泰峰近期操作用疑美論、棄台論及失敗論的新一波認知作戰。

卓榮泰說，這4個字（疑美恨川）是從中共統戰部說出來的話，如果國內也是用4個字在國內散播，甚至在國會殿堂做不當對話，那就是跟中共唱和在一起，不足為奇。

卓榮泰指出，台灣跟美國在內的友盟國家，都是可以成為信賴的盟友，互相在各方面多做交流，「川普總統是美國國民依照民主程序選出的總統，好不好，美國國民會自有評斷，不容許我們說三道四。」

賴瑞隆追問，中共刻意操作台積電變「美積電」，背後用意是什麼。

卓榮泰說，台積電是世界性大公司，依照年限會在台灣繼續設11個廠，這表示台灣是其主要生產基地，研發中心絕對以台灣最重要，為其核心，到外國設廠也在此前提下，不會破壞台灣技術領先的地位，也不會影響台灣生產鏈的關鍵地位，台灣一定保持領先。

卓榮泰說，台灣的產業不會外移空洞化，讓民眾發生任何質疑，保障根留台灣是整個全球布局中的核心思想。

賴瑞隆表示，在野黨刪減、凍結國防預算，不僅影響到國家安全，影響台美關係，更被美國聯邦參議員蘇利文批評是在「玩危險遊戲」。

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卓榮泰說，他很遺憾，在野黨刪減凍結潛艦、國防部預算，業務費更被大量凍結，當台灣周遭經常受到中共艦機侵擾時，應該增強國防力量，而不是讓對方看到台灣沒有防衛自己的能力跟準備，讓友盟國家替台灣擔心。

卓榮泰說，「這不是干涉我們的內政，是關係到區域和平穩定無法維持」，台灣能否負起這樣責任，向世界清楚表達有決心、有能力、有準備，來因應這樣的區域和平穩定的責任，強化國防，這才是台灣唯一向世界負責任的態度。（編輯：翟思嘉）1140311