遭民眾嗆下台 朱立倫：任何不滿怒氣都必須承擔

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席朱立倫今天在國父紀念館向國父孫中山銅像致敬後，遭民眾嗆聲「下台」。對此，朱立倫下午受訪時表示，他身為現任黨主席，有任何的不滿、怒氣對他而來，他都必須承擔；但現階段如果有任何的怨氣，不如化為志氣，努力團結面對民進黨惡質的大罷免。

朱立倫上午率領國民黨公職到國父紀念館，向孫中山銅像獻花並鞠躬；就在朱立倫致意後要離開時，有現場民眾大喊「朱立倫下台」。

朱立倫下午出席「孫文理念，綻放百年」紀念音樂會前，受訪表示，今天是莊嚴的場合，希望大家都用嚴肅的心情來勉懷孫中山，當然他身為現任黨主席，有任何的不滿、怒氣對他而來，他都必須承擔。

不過，朱立倫強調，現階段如果有任何的怨氣，不如化為志氣，努力團結面對民進黨惡質的大罷免，只有團結一致，共同對外，這才是所有藍營支持者的期待，否則任何動作，都可能讓綠營開心，所以還是要團結一致，努力對外。

至於如何看待黨內出現力拱台中市長盧秀燕參選黨主席的聲浪，朱立倫表示，現階段的工作是讓所有國民黨立委準備好，不管是各項的問政說明會或重要活動，或在立法院推動民生法案，這才是現在關心的重點。

朱立倫說，他會請所有國民黨縣市長一起，不論是盧秀燕還是新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，大家都保持密切連繫，團結一致對外。

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談到罷免議題，朱立倫指出，第一階段連署補件本週內就會完成，會盡快進入第二階段連署，所有國民黨被惡罷的立委如何做好地方說明會、勤跑基層，大家都做了很多的努力。至於罷免民進黨立委的部分，也會持續加油，黨內不必分心在任何權力之爭上，全力對外才是重點。

針對國民黨是否會提出倒閣案，朱立倫表示，有聽到這樣的說法，但是純屬謠言，前天有看到一則這樣的新聞，但黨內從未討論過，也絕無此事，雖然任何學術上的講法都有，但現階段國民黨就是全力以赴反惡罷。（編輯：蘇龍麒）1140312